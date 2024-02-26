2024-02-26 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الإثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمئة وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأميركية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل […]

ظهرت المقالة النفط يواصل خسائره مع تضاؤل آمال خفض الفائدة قريبا أولاً على ايرث نيوز.