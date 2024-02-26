التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض

2024-02-26 09:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، نتائج الإمتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2023-2024 .

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " وزارة التربية تعلن نتائج الإمتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2023-2024 ".

وأضاف البيان ان "النتائج أعلنت بشكل ملفات يتم الدخول اليها عبر الرابط الالكتروني لقناة الوزارة الرسمي".

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