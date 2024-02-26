ضبط 6 عجلات معدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي

2024-02-26 09:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط (6) عجلات مفككة الأجزاء معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري تحتوي (6) عجلات دون الموديل مفككة الأجزاء مخبأه خلف أدوات احتياطية للسيارات معدة للتهريب".واضاف، "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها الى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لأتخاذ الاجراءات القانونية الازمة".