2024-02-26 09:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمئة وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الامريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 33 سنتا إلى 76.16 دولار.

وقال محللون من بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة. وقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين".



