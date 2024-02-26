"انتهت السنوات العجاف".. ديالى تصدر ثلاثة قرارات في مؤتمر الوقف

2024-02-26 09:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أصدرت مديرية شؤون العشائر، اليوم الأثنين (26 شباط 2024)، ثلاثة قرارات في مؤتمر موسع لحسم ملف مهجري اقدم حوض زراعي بمحافظة ديالى.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ"بغداد اليوم"، انه "عقد مؤتمرًا موسعًا لنخب عشائرية واجتماعية وسياسية ودينية وامنية في منطقة المخيسة ضمن حوض الوقف (25كم شمال شرق بعقوبة) من اجل وضع خارطة طريق لاعادة الاسر المهجرة الى قرى الوقف بشكل عام واعادة الاواصر الاجتماعية وحل الاشكاليات التي خلقتها مرحلة الاضطرابات الامنية".

واضاف، ان" المؤتمر خرج بـ 3 قرارات مهمة، هي اعطاء الضوء الاخضر بعودة الاسر الى قراها وتهيئة الظروف الخدمية والدعم الانساني من اجل تحفيز الاسر على العودة والتنسيق مع القوات الامنية الماسكة للارض في الاستجابة لكل تطلعات الاهالي في دعم الامن والاستقرار وتعزيز نقاط المرابطة في البساتين والطرق الريفية".

واشار الربيعي الى ان "عدد الاسر المهجرة بالالاف واعادتها سيمثل حلقة مهمة في احياء مناطق زراعية عانت من سنوات عجاف قاسية بدات اولى فصولها بعد 2006، مؤكدا بأن" اعادة الاسر المهجرة خطوة لها تاثيرها في انهاء اقدم الملفات على مستوى ديالى".