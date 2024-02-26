ديوان التأمين يباشر بتفعيل نظام إدارة البريد الحكومي في المؤسسات الحكومية

2024-02-26 09:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، المباشرة بتفعيل نظام إدارة البريد الحكومي في المؤسسات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس ديوان التأمين اسراء صالح داوود أعلنت عن المباشرة بتفعيل نظام إدارة البريد الحكومي بعد اتمام عملية الربط مع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي أكملت استعداداتها أصوليًا للحفاظ على سرية المعلومات".

وأكدت داوود بحسب البيان، "حرص الديوان على تطبيق التحول الالكتروني والخطوات الاساسية لعمل النظام والتوسع بالبرنامج من اجل المساهمة في سرعة انجاز العمل وتقليل الجهد".

وأوضحت، أن "النظام يمثل الخطوة الأولى للتحول الإلكتروني في المؤسسات الحكومية كافة والتخلص من النظام الورقي والابتعاد عن الروتين باستخدام أنظمة حديثة ومتطورة وفق رؤية تهدف إلى التطور وتحقيق أهداف واضحة وأتمتة مفاصل العمل وبناء قاعدة رصينة للمعلومات".



