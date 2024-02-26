بينها مؤثرات عقلية.. ضبط عجلة تحمل 8 طن من المواد غير المرخصة في نينوى

2024-02-26 09:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ضبط عجلة تحمل 8 طن من المواد غير المرخصة في نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على موافقات قضائية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على متهم يستقل عجلة تحمل 8 طن من المواد غير المرخصة من بينها أدوية ومؤثرات عقلية في محافظة نينوى".

وأوضح، أن "المتهم قادم من محافظة بغداد، إذ تم توقيفه بقرار قاضي التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



