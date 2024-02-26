2024-02-26 09:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل وآخر بسرقة 7300 دولار في مناطق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان، ألقت القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن منطقة النهروان جنوب شرق بغداد"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

وفي سياق منفصل، أشارت المديرية الى أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، نفذت مر قبض بحق متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (7300 دولار أمريكي) من احد المواطنين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

وتابعت، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".