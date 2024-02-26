الداخلية تؤكد اعتقال جميع المتورطين بحادثي مدينة الصدر وبغداد الجديدة

2024-02-26 09:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، القاء القبض على جميع المتورطين بحادثي مدينة الصدر وبغداد الجديدة.

وقال ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة الداخلية القت القبض على جميع المتورطين بحادث مدينة الصدر إضافة الى حادث منطقة بغداد الجديدة اللذان وقعا خلال اليومين الماضيين".

وأضاف ان "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين".

وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة أعلنت، امس الاحد (25 شباط 2024)، القبض على مرتكبي حادث القتل في مدينة الصدر بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار وقتل ضمن منطقة مدينة الصدر، تم توجه مفارز قسم شرطة الصدر الثاني (مركز شرطة الثورة) الى مكان الحادث وتبين حصول مشاجرة (أقارب) وإطلاق نار مما أدى إلى إصابة احد الأشخاص حيث تم نقله الى المستشفى وفارق الحياة متأثراً بأصابته".

وأضاف البيان، "على الفور تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة بغداد الرصافة وبرئاسة مدير قسم شرطة الصدر الثاني وضابط مركز شرطة الثورة وثلة من ضباط ومنتسبي المركز، حيث تم تفتيش المنطقة وجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث".

وتابع انه "تم القبض على احد المتهمين واعترف بارتكابه جريمة القتل"، مشيرا الى انه "تم الوصول إلى المتهم الثاني من خلال الجهد الاستخباري والعمل الجاد وتحديد مكان تواجده والقبض عليه".

واكد البيان، انه "تم إيقاف المتهمين أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

كما كشف مصدر أمني، السبت (24 شباط 2024)، تفاصيل جديدة عن المشاجرة المسلحة في بغداد الجديدة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "ضمن المتسببين بالمشاجرة اشقاء اثنين، الاول، ضابط برتبة عقيد منسوب الى قسم الشكاوى في مكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب الى قسم الاستجابة في مكتب الوزير، وهربا بعد الحادثة".

وأضاف، أنه "قبل قليل قاما بتسليم انفسهما الى دوائرهما وحسب توجيه وزير الداخلية، وتم ايداعهما في توقيف انضباط الشرطة".