ديوان التأمين في وزارة المالية يباشر بتفعيل نظام إدارة البريد الحكومي

2024-02-26 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن مباشرة ديوان التأمين بتفعيل إدارة البريد الحكومي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية طيف سامي محمد نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التأمينية، باشر ديوان التأمين بتفعيل نظام إدارة البريد الحكومي بعد اتمام عملية الربط مع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي أكملت استعداداتها أصوليًا للحفاظ على سرية المعلومات".

واكد، "حرص الديوان على تطبيق التحول الالكتروني والخطوات الاساسية لعمل النظام والتوسع بالبرنامج من اجل المساهمة في سرعة انجاز العمل وتقليل الجهد".

واضاف، ان "النظام، يمثل الخطوة الأولى للتحول الإلكتروني في المؤسسات الحكومية كافة والتخلص من النظام الورقي والابتعاد عن الروتين باستخدام أنظمة حديثة ومتطورة وفق رؤية تهدف إلى التطور وتحقيق أهداف واضحة وأتمتة مفاصل العمل وبناء قاعدة رصينة للمعلومات".