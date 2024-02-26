الداخلية العراقية: جميع المتورطين بجريمتي بغداد الجديدة ومريدي بقبضة العدالة

2024-02-26 10:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على جميع المتورطين في الجريمتين اللتين وقعتا في منطقة بغداد الجديدة وسوق مريدي شرقي العاصمة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن جميع منفذي حادثي مدينة الصدر وبغداد الجديدة في قبضة العدالة.

وأكد ميري، إن الداخلية القت القبض على جميع المتورطين بحادث مدينة الصدر، وكذلك حادث منطقة بغداد الجديدة اللذان وقعا خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.

وأمس الأحد، قتل شخص اثناء تبادل اطلاق النار في سوق مريدي شرق بغداد، قبل ان يتركه الجناة بدمه على الأرض وينتزعون سلاحه ويهربون، في مشهد صادم.

وأول أمس السبت، في بغداد أيضا، قتل شخصان بهجوم مسلح في سوق بغداد الجديدة، قبل ان يتبين فيما بعد ان الجناة هم ضابطان كبيران احدهما برتبة عقيد يعملان في مكتب وزير الداخلية.