2024-02-26 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثار النجم البرتغالي، كريستيان رونالدو، الجدل مجددا في الملاعب السعودية، بعد إشارة وصفت على أنها "بذيئة" خلال مباراة فريقه النصر ضد الشباب في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان النصر فاز، مساء امس الاحد، على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة سجل فيها رونالدو هدف السبق، فيما أضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، وجاءت حركة قائد المنتخب البرتغالي والنادي السعودي عقب الهدف الثالث الذي سجله تاليسكا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وظهر رونالدو في منتصف ملعب فريقه وأشار بيده بشكل اعتبره جمهور الشباب وعدد من الإعلاميين السعوديين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي "حركة غير أخلاقية" تستحق فرض عقوبة انضباطية ضد اللاعب.

من جانب آخر، بدأ مدافعون عن "صاروخ ماديرا" باعتبار أن احتفاليته "عادية" وسبق للنجم الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات أن فعلها في مشواره الحافل.

كما نشر المدافعون عن رونالدو صورا للاعب نادي الهلال متصدر الدوري، ألكسندر ميتر وفيتش، وهو يقوم بحركة اعتبروها "مشينة" أيضا، في إشارة إلى أنه لم يتعرض لعقوبة حينها.

وعلق الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، وقال إن لقطات رونالدو انتشرت بعد نهاية المباراة وكان فيها يوجه إشارته نحو جماهير نادي الشباب.

وتابع الفراج: "عادة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لا تتخذ قرارات بناء على لقطات مرئية، بل من الناقل الرسمي ... لكن ما صار اليوم في ملعب نادي الشباب ... أصبحنا في مفترق طرق، هل نريد دوريا من الأفضل في العالم أم دوري فيه لاعب نتغاضى عن أفعاله وآخر لا؟".

وأوضح: "يمكن أن أعدد هنا في هذا الموقف 20 جانبا سلبيا للقفز (على الواقعة)، الأول هو فقدان المسابقة لمصداقيتها أمام الرأي العام، وثانيا ستعزز من عشاق المؤامرة وتزيد جرعة التشكك عندهم في مصداقية المسابقة وعدالتها، حتى لجنة الانضباط ستجد نفسها محاصرة في الزاوية".

من جانبه، قال الناقد الرياضي، علي المرشود، في تصريحات لقناة "إس إس سي" السعودية حول الواقعة: "هناك شيطنة وتقليل وكلام بذيء يمس النصر بشكل عام ورونالدو بشكل خاص ... في 2023 يصفون اللاعب بالمنتهي وهو هداف، وإذا لجنة الانضباط سمحت أن تستدعي رونالدو للتحقيق ستفتح الباب على مصراعيه في الجولات القادمة ... هناك ثقافات معينة عند اللاعبين الأجانب".

كما علق لنفس القناة المحلل الرياضي، ناصر الجديع، وقال إنه يجب أن "يُخاطب هذا اللاعب ويُنبّه، وإذا كان هناك بند أو ثغرة قانونية تمنع معاقبته، لا يُعاقب... هذا اللاعب متابع من جميع أنحاء العالم وهو عنوان لهذا المشروع الرياضي. يجب مخاطبته والقول له: أحرجتنا بما يكفي، اهدأ".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر بعض المستخدمين أن حركة رونالدو "عادية"، وكتب أحدهم على منصة "إكس" مع فيديو لاحتفالية مشابهة بعد تسجيله هدفا لصالح ريال مدريد: "احتفالية كرستيان رونالدو قديمة مع ريال مدريد وحركة عادية، ولكن ليس بجديد شيطنة لاعبي النصر".

فيما كتب آخر: "حركة غير أخلاقية مرة أخرى من رونالدو نحو الجماهير الشبابية لأنهم رددوا اسم ميسي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الأسطورة البرتغالي انتقادات بسبب احتفالاته، حيث سبق أن أثار جدلا كبيرا بعد خسارة فريقه النصر ضد الغريم الهلال خلال وقت سابق هذا الشهر في نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودية.

وبدا رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، غاضبا بعد المباراة عندما رمى أحد المشجعين وشاحا أزرق، فأمسك به رونالدو ووضعه داخل سرواله من الأمام ثم رمى به إلى الجمهور.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قام رونالدو بحركة وصفت بأنها "مشينة" بعد انتهاء مباراة فريقه النصر ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين ما أثار غضبا واسعا وصل إلى حد المطالبة بفسخ عقده مع النادي، وطرده من البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رونالدو للانتقادات منذ وصوله للسعودية نهاية عام 2022.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو مقتضب بعد انتهاء المباراة، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين وهو يلمس أعضاء حساسة في جسمه ويضحك خلال توجهه لغرف الملابس، وذلك وسط هتافات تبدو تنتقد أداءه المخيب في المباراة.

وكان رونالدو انتقل إلى النصر قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة انتقال حر مدوية أعلن عنها في ديسمبر 2022 بالنظر إلى ما تردد بشأن قيمتها التي تجاوزت 200 مليون يورو (214 مليون دولار).

المصدر: وكالات



