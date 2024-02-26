2024-02-26 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لذلك. ودعا لازاريني أن “لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها، ولقيت آذانا صماء”. وقال المسؤول الأممي إن “فرق أونروا تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية […]

ظهرت المقالة الأونروا: تجنب المجاعة في غزة يرتبط بتوفر إرادة سياسية حقيقية أولاً على ايرث نيوز.