2024-02-26 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن خمسة جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال أمس الأحد، في الأجزاء الشمالية والجنوبية من قطاع غزة. وأصيب ثلاثة منهم، (واحد من وحدة الاستطلاع في لواء المظليين، وواحد من وحدة ياهالوم التابعة لسلاح الهندسة القتالية، وضابط مظلي)، في جنوب غزة، كما أصيب جنديان من الكتيبة 601 التابعة لسلاح الهندسة […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود بجروح خطيرة خلال القتال في غزة أولاً على ايرث نيوز.