2024-02-26 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حركة “أنصار الله”، أطلقت صاروخا مضادا للسفن على ناقلة ترفع العلم الأمريكي، لكنها أخطأت الهدف. وقالت القيادة: “في الرابع والعشرين من فبراير في الساعة 23.45 بتوقيت صنعاء، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن، ربما كان يستهدف السفينة التجارية تورم ثور، وهي ناقلة لنقل […]

ظهرت المقالة “أنصار الله” تطلق صاروخا على ناقلة أمريكية أولاً على ايرث نيوز.