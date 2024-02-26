جنايات ذي قار: الإعدام لإرهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب

2024-02-26 10:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالاعدام بحق ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب في مدينة الحلة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التفجير ادى إلى استشهاد 8 مواطنين واصابة 50 اخرين، مع الحاق اضرار في سيارتين عائدتين إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية عام 2011".

واضاف، أن "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".



