جنايات البصرة: السجن المؤبد لتجار مخدرات احدهم يحمل الجنسية الاجنبية

2024-02-26 10:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدانين اثنين احدهم يحمل الجنسية الاجنبية ضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة (المثيل امفيتامين) لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف، أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".