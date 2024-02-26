رئيس اتحاد القوس والسهم: نجاح البطولات أصبح سمة عراقية خالصة

2024-02-26 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أثنى رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني، على الجهود التي أدت الى نجاح منافسات بطولة آسيا التي اختتمت أمس الأحد في بغداد.

وقال المشهداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" نجاح البطولة يعود للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية واتحاد اللعبة، واللجان العاملة في البطولة والتي أدت الى تحقيق النجاح الذي أصبح سمة عراقية خالصة".

وأضاف أن" اليوم الختامي كان مثيراً وقوياً من حيث التنافس بين لاعبي المنتخبات المشاركة، مؤكداً على نجاح التنظيم الذي كانت أصداؤه مسموعة في كل مكان لذا كان لا بد من الاحتفاء بأمسية تليق بحجم النجاح الذي شهده الميدان".