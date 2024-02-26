إصابة شخص بنيران شقيقه في المدائن إثر خلاف على قطعة أرض

2024-02-26 10:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، بإصابة شخص بنيران شقيقه إثر خلاف على قطعة أرض في منطقة المدائن بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "خلافات على قطعة ارض دفعت شخصاً لاطلاق النار على شقيقه ضمن قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الحادث اسفر عن اصابته بجروح خطيرة"، لافتا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني قبل ان يلوذ بالفرار".