الإعدام لإرهابي فجر سيارة قرب مرقد النبي ايوب (ع) والمؤبد لتجار مخدرات

2024-02-26 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالإعدام بحق إرهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي أيوب (عليه السلام)، مشيراً الى أن محكمة جنايات البصرة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي أيوب (عليه السلام) في مدينة الحلة".

وأوضح، أن "التفجير أدى إلى استشهاد (8) مواطنين وإصابة (50) آخرين، مع إلحاق أضرار في سيارتين عائدتين إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية عام 2011"، منوهاً بأن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية/1 /3 /7 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي سياق متصل ذكر البيان، أن "محكمة جنايات البصرة، أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "مدانين اثنين أحدهما يحمل الجنسية الأجنبية ضبطت بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة (المثيل امفيتامين) لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مبيناً أن "الحكمين صدرا وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".