2024-02-26 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن عدد المتقاعدين الذين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة خلال عام، فيما أشارت الى أن أبوابها مفتوحة للمتقاعدين بشكل مباشر لاستكمال وإنجاز المعاملات بالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية.

وقال معاون مدير هيئة التقاعد، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبدعم من وزيرة المالية طيف سامي وبمتابعة مباشرة من رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، أطلقت حزمة لتنظيم الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين".

وأشار إلى، أنه "تم صرف 69843 قيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد خلال عام من شهر شباط ولغاية الآن، للشريحتين العسكرية والمدنية وقوى الأمن الداخلي".

وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات التي أطلقتها الهيئة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، التي ركزت على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات التقاعدية وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي".

وأكد، أن "أبواب الهيئة مفتوحة للمتقاعدين بشكل مباشر لاستكمال وإنجاز المعاملات واعتماد الأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى الفرق العاملة في الوزارات التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل إنجاز المعاملات التقاعدية وصرف الهوية التقاعدية من يوم الانفكاك للموظف".