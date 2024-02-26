الأنواء الجوية تنشر توقعات طقس البلاد للأسبوع الحالي

2024-02-26 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر متفرقة مساء ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويتحول إلى غائم جزئي ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ويتحول إلى غائم ليلاً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".