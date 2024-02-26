السجن 15 سنة لأحد افراد عصابة ارهابية شارك بحرق مركز شرطة العوجة

2024-02-26 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد افراد عصابات داعش الإرهابية.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجرم الإرهابي شارك مع العصابات الإرهابية بمقاتلة القوات الأمنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع إرهابية وحرق مركز شرطة العوجة".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الثانية / 1و3و5 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".