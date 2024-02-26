محافظة بغداد: إحالة 117 قطعة أرض لإدراجها ضمن مشاريع المدارس

2024-02-26 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن إحالة وزارة التربية 117 قطعة أرض إليها لإدراجها ضمن مشاريع المحافظة لبناء المدارس، فيما أكدت أن الموازنة الخاصة بالمدارس مفتوحة.

وقال مدير قسم الهندسة في المحافظة، حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بغداد أنجزت المدارس التي كانت ضمن خطة الأمن الغذائي، وتهيئ الآن إلى موازنة 2023 بالتعاون مع المديريات الست التابعة إلى وزارة التربية لبناء المدارس".

وأضاف كريم، أن "المحافظة تسلمت عدداً من المدارس، بالإضافة إلى مشروع الوزارة رقم واحد، وأحيلت إليها 117 قطعة أرض ستقوم بتحليل تربتها من أجل إدراجها"، لافتاً إلى أن "الموازنة لبناء المدارس مفتوحة ولم نحدد عدداً معيناً لوزارة التربية".

وبشأن معالجة الإشكاليات في مشروع رقم 1، أوضح كريم، أن "هناك معالجات قانونية حول الإشكاليات والمشاكل في مشروع رقم (1) من قبل وزارة التربية مع الجهات المتعاقد معها"، مشيراً إلى أن "قطع الأراضي التي أحيلت إلى المحافظة هي قطع غير مستخدمة أي لم يتم إنشاء أي مشروع عليها وستقوم محافظة بغداد بإنشائها".