2024-02-26 11:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين (25 شباط 2024)، بانتحار شاب عشريني شمال غرب محافظة ديالى بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" شابًا متزوجًا يبلغ من العمر 23 سنة انتحر في منزله قرب ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) من خلال شنق نفسه بشجرة بسبب خلافات عائلية".

واضاف، ان" عملية الانتحار هي الـ 7 من نوعها على مستوى ديالى خلال 2024، لافتا الى ان المشاكل العائلية والحالة الاقتصادية تتصدر الاسباب التي تدفع الى الانتحار خاصة وان العام الماضي 2023 بلغت حالات الانتحار اكثر من 30 حالة ".