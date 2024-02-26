ثالث أكبر مسجد بالعالم.. الجزائر تفتتح أكبر جامع في أفريقيا

2024-02-26 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افتتحت الجزائر، مسجدا ضخما على ساحل البحر المتوسط، يعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا. ويتميز “جامع الجزائر الكبير”، الذي شيدته شركة إعمار صينية خلال العقد الثاني من القرن الحالي، بمئذنته الأطول في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 256 مترا. ويستوعب ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر خارج المدن الإسلامية المقدسة […]

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