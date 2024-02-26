الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

2024-02-26 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفع الدولار، خلال جلسة الإثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لقياس التضخم، يوم الخميس وتشير التوقعات إلى […]

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