2024-02-26 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عبرت الصين عن احتجاجها على مضمون تقرير نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي ينفي إنجازات الصين في الوفاء بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة الصينية أن الوزارة تعبر عن احتجاجها على مضمون التقرير الأمريكي وأن “الجانب الصيني لاحظ الاتهامات الكاذبة الواردة في التقرير… والجانب الصيني يعارض ذلك […]

ظهرت المقالة الصين تحتج على تقرير أمريكي حول عدم وفاء بكين بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية أولاً على ايرث نيوز.