2024-02-26 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على تاجر مخدرات في محافظة ميسان. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تواصل قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية لملاحقة المطلوبين قضائيا، حيث القى الفوج الرابع/ اللواء الرابع، القبض على مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات، وضبط بحوزته […]

ظهرت المقالة بحوزته هذه الكمية.. القبض على تاجر مخدرات في ميسان أولاً على ايرث نيوز.