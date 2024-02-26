2024-02-26 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد افراد عصابات داعش الارهابية. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المجرم الارهابي شارك مع العصابات الارهابية بمقاتلة القوات الامنية بعد احداث حزيران عام 2014 بدوافع ارهابية وحرق مركز شرطة العوجة”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة السجن (15) سنة بحق احد افراد عصابة داعش الارهابية شارك بحرق مركز شرطة العوجة أولاً على ايرث نيوز.