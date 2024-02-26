بعد رفع الحظر.. الميناء يضم لاعبين فلسطيني وصربيي و6 من الرديف

2024-02-26 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب فريق نادي الميناء لكرة القدم حسن أحمد، يوم الاثنين، أن لاعباً فلسطينياً وآخر صربياً بالإضافة إلى ستة لاعبين سينضمون إلى صفوف الفريق.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبر اللاعب الذي لم يحظى بفرصة التعاقد مع فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية (لاعباً حراً) وله الحق بالانتقال إلى أي نادي يتعاقد معه خارج فترة الانتقالات لكن خلال مهلة شهر واحد".

وأضاف "وفقاً لذلك فإن النادي تعاقد مع لاعب المنتخب الفلسطيني محمد صالح، ومع لاعب من المنتخب الصربي، بالإضافة إلى ستة لاعبين من الفريق الرديف للميناء لتعزيز صفوف الفريق الذي عانى كثيراً قبل انتهاء الحظر بعد الانتقالات الشتوية للموسم الحالي".

وبين أن "الفريق وبسبب الحظر لم يستطع ضم لاعبين وعانى من نقص حيث أن عدد اللاعبين الأساسيين والاحتياط 16 لاعباً، بالإضافة إلى الإصابات حيث أصيب محمد شوكان، وأبو كريشة، وعبد الله محسن، وكرار جعفر، ما وضع الفريق بموقف محرج".

ويحتل فريق الميناء صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة، بعد انتهاء الجولة 16 لدوري نجوم العراق، المركز 12 برصيد 17 نقطة.