رئيس الوزراء يرعى توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل في مدينة بسماية

2024-02-26 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني زار اليوم مدينة بسماية".

وأضاف أن "السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في المدينة"