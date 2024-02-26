اتحاد ألعاب القوى يحدد موعد بطولة أندية العراق الدور الثاني

2024-02-26 12:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيقيم الاتحاد العراقي لألعاب القوى، منافسات الدور الثاني لبطولة أندية ومؤسسات العراق لجميع الفئات في السليمانية، للفترة من السابع ولغاية التاسع من شهر آذار المقبل، بينما تسبقها بعض الفعاليات من البطولة في مدينة النجف الأشرف.وقال المدير التنفيذي للاتحاد زيدون جواد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " البطولة ستقام في السليمانية لكن لعدم توفر جهاز الزانة قرر الاتحاد أن يقيم سباق القفز بالزانة والسباقات المركبة العشاري ونصف الماراثون في النجف الأشرف، يومي الأول والثاني من شهر آذار المقبل، بينما تقام جميع السباقات ولمختلف الفئات في السليمانية في السابع من شهر آذار المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته ".وأضاف جواد أن" المؤتمر الفني الخاص بالبطولة سيعقد في الرابعة من مساء السادس من آذار في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في السليمانية".