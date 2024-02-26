السوداني في بسماية لتوقيع مذكرة تفاهم مع "هانوا".. صور

2024-02-26 12:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مدينة بسماية في بغداد

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في المدينة.

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظموا، شهر تشرين الأول السابق، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.