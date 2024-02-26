جنايات الكرخ: الإعدام لإرهابي استهدف القوات الأمنية

2024-02-26 12:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالإعدام بحق قيادي ينتمي للعصابات الإرهابية عن جريمة استهداف القوات الأمنية.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم قبض عليه في احد الدول الأوروبية وتم تسليمه للقوات العراقية لكونه مطلوبا عن جرائم تنفيذ عمليات التهجير الطائفي وعمليات مسلحة عام 2023 في محافظة بابل".

وأضاف، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية/ 1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".