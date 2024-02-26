السيد الحكيم للسفيرة الأمريكية: ضرورة إلتزام الجدية في مفاوضات انهاء مهام التحالف

2024-02-26 12:30:01 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي ، ورحبنا باستئناف الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية الخاصة بمناقشة إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقة الثنائية، كما أكدنا ضرورة التزام الجدية أثناء التفاوض، وجددنا دعمنا لحكومة السوداني في إدارة المفاوضات ضمن أعمال اللجنة العسكرية العليا، أكدنا أيضا أن الحرب على غزة ظالمة ودعونا لإيقافها بأسرع وقت، وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

أكدنا أن الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية من خلال تشكيل الحكومات المحلية، وأعربنا عن أملنا بنجاح المحافظين في مهامهم وتقديم الخدمة.

أعربنا عن إدانتنا لمحاولات زعزعة الاستقرار من خلال اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح، وأبدينا دعمنا للأجهزة الأمنية بأن تقوم بواجباتها في ملاحقة مسببي هذه الأعمال الإجرامية المرفوضة.