جنايات الكرخ: الإعدام بحق مجرم إرهابي استهدف القوات الأمنية

2024-02-26 12:30:01 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام بحق قيادي ينتمي للعصابات الإرهابية عن جريمة استهداف القوات الأمنية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم قبض عليه في احد الدول الأوربية وتم تسليمه للقوات العراقية لكونه مطلوبا عن جرائم تنفيذ عمليات التهجير الطائفي وعمليات مسلحة عام 2023 في محافظة بابل".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الثانية/ 1و3و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".