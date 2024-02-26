الكهرباء: جهود كبيرة بذلت لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة

2024-02-26 12:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

تصوير علي هاشم

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن جهوداً كبرى بذلت لإعادة البنى التحتية في المناطق المحررة، فيما أشارت الى أن بعض المناطق وصلت نسبة الضرر فيها الى 50 بالمئة والبعض الآخر 100 بالمئة.

وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال زيدان خلف الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين تعرضت الى تدمير بفعل دخول عصابات داعش الإرهابية عليها"، مبيناً أن "بعض المناطق تضررت بنسبة 50 بالمئة والبعض منها وصلت نسبة الضرر الى 100 بالمئة".

وأضاف، أن ‎"الشركات العاملة في المنطقة الشمالية سواء كانت شركة التوزيع أو النقل أو الإنتاج دأبت على العمل من أجل إعادة البنى التحتية الى العمل، بالإضافة الى بذل الجهود من قبل العاملين في قطاع الكهرباء لإعادة المحطات الكهربائية للعمل"، منوهاً بأن "الكهرباء وصلت اليوم الى أبعد نقطة في هذه المحافظات المتضررة".

ولفت، الى أن "رئاسة الوزراء والحكومتين الحالية والسابقة بذلت جهوداً كبيرة من خلال مشاريع صندوق الإعمار والمنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمة الـ (UN) والمنظمات الأخرى، فضلاً عن الموازنة التخطيطية لتنمية الأقاليم في المحافظات من أجل إعادة تأهيل وبناء الشبكة في تلك المحافظات".