دائرة عقارات الدولة تستكمل إجراءات نقل ملكية (8) عقارات لأغراض إنشاء المدن السكنية

2024-02-26 12:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت دائرة عقارات الدولة، اليوم الاثنين، عن استكمال إجراءات نقل ملكية (8) عقارات لأغراض إنشاء المدن السكنية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم استكمال نقل ملكية ثمانية عقارات إلى البلديات المختصة لغرض إنشاء المدن السكنية".

وأكدت مدير عام الدائرة نادية رشيد علي، أن "العمل متواصل للإسراع في الإجراءات الخاصة بنقل ملكية العقارات للمساهمة في حل أزمة السكن استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي بهذا الصدد واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (23052) لسنة 2023 ".

وبينت رشيد أن "دائرة عقارات الدولة وانسجاماً مع ما جاء ضمن المنهاج الوزاري بشأن حل أزمة السكن، مستمرة بالعمل نحو إزالة المعوقات والتعارضات على المدن الأخرى مع الدوائر القطاعية وسوف يتم بوقت قريب نقل ملكية مدن جديدة أخرى حال إنجاز واكتمال إجراءات الدوائر القطاعية واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض".