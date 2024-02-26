صلاح الدين تعلن إنشاء مواقع جديدة لزيادة الطاقة الخزنية من الحبوب في المحافظة

2024-02-26 12:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين- واع – فليح العبيديأوضح فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، خطته الخاصة بالموسم التسويقي للعام الحالي، فيما أشار إلى إنشاء عدد من المواقع الجديدة لزيادة الطاقة الخزنية في المحافظة.وقال مدير الفرع دحام علي أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"هناك استعدادات من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع صلاح الدين للموسم التسويقي 2024 بالتنسيق مع قسم التسويق ولغرض تهيئة أكبر طاقات خزنية للإنتاج المتوقع من مديرية زراعة صلاح الدين ، إذ إن هناك خطة محكمة من قبل قسم التسويق بنقل الكميات الفائضة عن الحاجة في محافظة صلاح الدين الى مواقع بغداد وجعلها خزيناً ستراتيجياً في بغداد في مواقع الرصافة والتاجي وخان ضاري".وأضاف أن "هناك تعاونا أيضاً مع محافظة صلاح الدين لزيادة الطاقة الخزنية في المحافظة بإنشاء مواقع جديدة ،كما أن هناك مشاريع مع المحافظة في ناحية دجلة بطاقة 14 بنكراً والعمل مستمر بهذه المواقع ،إذ وصلت نسبة الإنجاز الى أكثر من 57%" ،لافتاً إلى أن "هناك بناكر تم إنجازها بالكامل بعدد 10بناكر من أصل 14بنكراً في الموقع".وتابع "هناك أيضاً مشروع إنشاء 6 بناكر في مجمع الإسحاقي والتي تم تنفيذها بالكامل مع الإدارة والخدمات ، بالإضافة إلى توسعة للمشروع بطاقة 8 بناكر أخرى ، كما أن هناك عملاً في مجمع الساحل الأيسر في قضاء الشرقاط بطاقة استيعابية 7 بناكر" ،لافتاً إلى أن "البناكر أنجزت بالكامل والمتبقي هو الأبنية الخدمية والمرافق الأخرى ومن المؤمل الانتهاء من هذا العمل قبل موسم التسويق ونحن بانتظار تخصيصات مالية جديدة في عام 2024".