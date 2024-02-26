2024-02-26 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت إدارة نادي الشرطة الرياضي، التمسك بخدمات مدرب الفريق الأول المؤقت حسين عبد الواحد. وكان عبد الواحد قد قدم استقالته أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة الشرطة والكهرباء في الجولة 16 من دوري نجوم العراق. إدارة القيثارة الخضراء رفضت الاستقالة، إذ تواجد المدرب مع وفد الفريق المتوجه إلى السليمانية لمواجهة نوروز في […]

ظهرت المقالة رسمياً.. حسين عبد الواحد مستمر مع فريق الشرطة أولاً على ايرث نيوز.