2024-02-26 12:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، تعاقده مع مدرب بلجيكي لقيادة فريقه الأول في المرحلة المقبلة. وذكر الاتحاد الفلبيني أن “الاتحاد تعاقد مع المدرب البلجيكي توم سانتفيت لقيادة فريقه فيث التصفيات الآسيوية المزدوجة”. يذكر أن منتخبنا الوطني سيواجه الفلبين في الجولة الثالثة من التصفيات في الـ21 من شهر آذار المقبل. وخسر المنتخب الفلبيني في […]

ظهرت المقالة الفلبين تستعد لمواجهة العراق بالتعاقد مع مدرب بلجيكي أولاً على ايرث نيوز.