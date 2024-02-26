وطني السلة يسعى للتعويض من بوابة نظيره الفلسطيني

2024-02-26 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء اليوم الاثنين، شقيقه الفلسطيني في صالة الأمير حمزة بالمدينة الرياضية في العاصمة الأردنية عمان ضمن ثاني جولات النافذة الأولى من التصفيات المشتركة (آسيا وكأس العالم)، لحساب المجموعة الرابعة.وقال المدرب المساعد لمنتخب السلة عقيل نجم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مباراة اليوم أمام منتخب فلسطين تعتبر مصيرية خصوصاً مع الإصرار على تصحيح الأخطاء التي رافقت مباراة السعودية".وأضاف نجم أن الفريق باشر استعداداته لهذا اللقاء فور وصوله إلى الأردن، إذ دخل في وحدة تدريبية مكثفة جرى خلالها التركيز على أخطاء الفريق ووضع الحلول لتلافيها "، لافتاً الى أن" منتخبنا تمكن من التغلب على نظيره الفلسطيني في بطولة كأس لبنان، وهي بطولة ودية تحضيرية ولكن مواجهة اليوم لها أهمية خاصة باعتبارها بطولة رسمية ".وتابع نجم أن" الجهازين التدريبي والإداري وكذلك اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز خارج أرضنا بغية الوصول إلى أبعد نقطة في التصفيات ".