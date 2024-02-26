لأول مرة منذ 70 سنة.. شركة صينية تتسلم اقدم حقول النفط في العراق

2024-02-26 13:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن بدء إجراءات تسليم اقدم حقول العراق النفطية الى شركة صينية للشروع بخطة ثلاثية لتطويره.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، انه "تطبيقا لمضامين جولة التراخيص الخامسة لوزارة النفط بدأت فعليا اليوم إجراءات تسليم اعمال حقل نفط خانة اقصى شرق ديالى الى شركة (جيوجيد الصينية) التي ابرمت قبل اشهر اتفاق شامل مع الوزارة لتطويره عبر خطة ثلاثية الابعاد".

وأضاف المصدر، ان "وفد مختص من الشركة الصينية بدأ إجراءات تسليم الموقع والابار وصولا الى خطوط الإنتاج والضخ وإعادة تقييمها وفق لجان فنية وهندسية مختصة من اجل استلام شامل للموقع خلال فترة وجيزة وفق الاتفاق الثنائي مع وزارة النفط".

وأشار الى ان" الشركة الصينية هي اول شركة اجنبية تدخل حقل نفط خانة منذ اكثر من 70 سنة"، مؤكدا انه "حقل نفط خانة يعد اول حقول العراق النفطية والذي اكتشف بداية 1920 وبدء الإنتاج بعدها بسنوات".

وحدَّدت وزارة النفط ،نهاية نيسان المقبل موعداً لانطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة.

وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البتروليَّة في الوزارة، محمد نجم السعدي، في تصريحات صحفية إنَّ عمليات بيع حقائب المعلومات الخاصة بالحقول التي ستطرح خلال الجولتين ما زالت مستمرة.

وأضاف أنَّ الوكالة الوطنية للمحروقات ENI الإيطالية العملاقة لاستكشاف واستخراج النفط، وShell الرائدة في مجال السوق النفطية كانتا من ضمن الشركات المتقدمة واشترتا تلك الحقائب، مؤكدا ان انطلاق الجولتين الخامسة المكملة والسادسة حُدِّد في نهاية نيسان المقبل.

ويبلغ العدد الكلي للمشاريع المطروحة فيهما 30 مشروعاً موزعة بواقع 16 مشروعاً ضمن ملحق الجولة الخامسة التكميلية، منها 8 رقع استكشافية ذات واعديه نفطية، و8 حقول نفطية، والـ14 مشروعاً ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعديه غازية و3 ذات واعديه نفطية.

وكان المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، قال في بيان صدر في (26 نيسان 2018) ، إنه ضمن جولة التراخيص لتطوير 11 رقعة استكشافية حدودية برية وبحرية فازت شركة (جيوجيد) الصينية بعقد تطوير الرقعة الاستكشافية (نفط خانه)، و(الحويزة).



