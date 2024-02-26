وثائق.. المساءلة والعدالة تبعد نائب رئيس نادي نفط الوسط عن العمل الرياضي

2024-02-26 13:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الاولمبية العراقية في كتاب صدر عنها، يوم الاثنين، حرمان ومنع نائب رئيس نادي نفط الوسط هيثم عباس بعيوي من ممارسة أي نشاط رياضي لشموله بقرار المساءلة والعدالة عام 2023.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق تؤكد فصل نائب رئيس نادي نفط الوسط ومدرب منتخب العراق لخماسي كرة الصالات السابق، هيثم عباس بعيوي، من ممارسة أي نشاط رياضي وإبعاده من النادي بسبب شموله بقرار المساءلة والعدالة وخروقات مالية.

وجاء اكتشاف شمول بعيوي بعد تقديمه لترشيح مجلس محافظة النجف بقائمة واثقون، وبعد التدقيق على اولياته تم اكتشاف شموله بقرار الهيئة ليتم اتخاذ قرار الإبعاد بحقه.

يشار الى ان المدرب هيثم عباس بعيوي عمل مدربا للمنتخب العراقي ونادي نفط الوسط لكرة الصالات لفترة طويلة قبل أن يستقيل من العمل التدريبي بسبب ازدواجية المناصب وفضّل العمل الإداري.