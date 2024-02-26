وزير العدل يوجه باستحداث شعبة الدعم النفسي في دائرة الإصلاح العراقية

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، باستحداث شعبة الدعم النفسي في دائرة الإصلاح العراقية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، وافق على استحداث شعبة الدعم النفسي ضمن قسم البحث الاجتماعي في دائرة الإصلاح العراقية".

وأوضح، أن "الموافقة، حصلت بناء على تشكيل لجنة مكلفة بدراسة جدوى استحداث الشعبة المذكورة والمهام الفنية والتخطيطية المتعلقة بها، مثل وضع برامج تخصصية للعلاج النفسي وتعزيز العلاقة بين النزيل المضطرب نفسياً وذويه وتوعية النزلاء من مخاطر تعاطي المخدرات، وكذلك مساعدة النزلاء المعاقين على فهم خصائصهم النفسية ومعرفة إمكاناتهم الجسمية والعقلية وتقويم بعض سلوكياتهم الخاطئة".

وأوعز شواني، "بتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات لشعبة الدعم الفني المعتزم استحداثها والوحدات التابعة لها في كافة الأقسام الإصلاحية لتباشر هذه الوحدات مهام عملها وتسهم في تعزيز المسار الإنساني والمهني للدوائر العدلية".