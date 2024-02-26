الأنبار تعلن عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع تأهيل شارع 60 في الرمادي

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع - أحمد الدليميأعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع تأهيل شارع 60 في مدينة الرمادي، فيما أكدت أن المشروع سيسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الزخم المروري ويضيف جمالية للمدينة.وذكر المهندس المقيم للمشروع صفاء طالب صالح ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن مشاريع الجهد الخدمي وبإشراف مباشر من مديرية بلدية الرمادي يتواصل العمل لإعادة تأهيل شارع 60 الممتد من جسر القاسم الى جسر الحوز بطول 3 كيلو مترات مروراً بشارع النخيل، حيث يتضمن أعمال القلع للطبقات الترابية وأعمال الفرش بالحصى الخابط وأعمال فرش طبقة المكادم ثم تليها أعمال التبليط بالطبقة الربطة والطبقة السطحية بالاضافة الى أعمال الأكتاف الجانبية".وأضاف أن "الأعمال تضمنت توسعة الشارع من 10 أمتار الى 13 متراً وتطبيق الأرصفة بالمقرنص والجزرات الوسطية بأشرطة خضراء ومنظومات تقطير المياه لسقي الأشجار" ،مشيراً إلى أن "المشروع يتضمن أعمال البنى التحتية من أعمال المجاري والاتصالات والكهرباء وتنصيب الإنارة الديكورية وأعمال التشجير والمناطق الخضراء".وأكد أن "للمشروع تأثيراً حيوياً في شرايين المدينة خصوصاً للجهة الجنوبية من مدينة الرمادي إذ يمتد الى الجهة الجنوبية ويربط بالجهة الشرقية لمدينة الرمادي".وتابع أن "العمل مستمر وبوتيرة جيدة ولا توجد أي مشاكل ويتضمن العمل حالياً أعمال فرش الحصى الخابط وأعمال مد الخوابط الجانبية الكربستون والتجهيز لفقرة الحجر المكادم ،إذ وصلت نسبة الإنجاز الحالية إلى 30 بالمئة وهو ضمن المخطط المقرر" ،لافتاً إلى أن "المشروع سيسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الزخم المروري ويضيف جمالية للمدينة".