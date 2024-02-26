القضاء: المؤبد بحق داعشي والقبض على مختلسين في صحة صلاح الدين

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، أن محكمـة جنايـات ذي قار أصدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق داعشي يمول الإرهاب في بغداد، فيما أشار إلى أن محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهــة أصدرت أمراً بالقبض بحق متهمين بالاختـلاس في دائرة صحة محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمـة جنايـات ذي قار أصدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق شخص يمول الإرهاب في بغداد".وأضاف، أن "المجرم يشغل منصب الأمير الإداري العام بولاية شمال بغداد في تنظيم الدولة الإسلامية وجمع الأموال من مصادر غير مشروعة تستخدم في تنفيذ أعمال إرهابية خلال عام 2021".وأشار إلى، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".كما أعلن البيان، أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهــة أصدرت أمراً بالقبض بحق متهمين بالاختـلاس في دائرة صحة محافظة صلاح الدين".وأضاف أن "محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين ضبطت حالة تلاعب بارتكاب مخالفات في صرف مبلغ مالي مقداره (2,563,400,000) دينار بموجب تخويل مزور لإحدى الشركات المجهزة للأجهزة الطبية، إضافة إلى تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى لتجهيز مواد طبية ومختبريـة بمبلغ مالي مقداره (1,308,499,000) دينار، فضلاً عن ضبط متهمين اثنين من أصحاب الصيرفات لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصي من دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صرفت لهم تلك الأموال".ولفت إلى أن "القضية مازالت قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".