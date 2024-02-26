دائرة البيطرة تؤكد سلامة المواشي المستوردة من البرازيل

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أكدت دائرة البيطرة أحد تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، سلامة المواشي المستوردة من البرازيل، وفيما نفت وجود حالة نفوق بينها، أوضحت إجراءاتها بعد وصول الشحنة إلى العراق.

وقال مدير عام دائر البيطرة، ثامر حبيب حمزة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شحنة المواشي المستوردة من البرازيل سليمة وتم منحها الشهادة الصحية البيطرية بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى شهادة التصريح من دولة البرازيل".

وأضاف حمزة، أن "عدد الحيوانات المستوردة يبلغ 19 ألفاً من المواشي، وهذه الشحنة لم تصل إلى العراق لغاية الآن"، مستدركاً بالقول: "تم الاتصال مع المستثمر الذي أكد عدم وجود أي حالة نفوق في السفينة".

وأوضح، أن "عملية نقل الحيوانات من بلد إلى بلد في حال إذا كانت المسافات بعيدة، يكون فيها ترانزيت لتنظف الفضلات والعمل على استراحة الحيوانات من السفر لمسافات طويلة، وهو أمر طبيعي في عملية نقل واستيراد الحيوانات من بلد إلى آخر"، مبدياً استغرابه من "تصريحات بلدية كيب تاون السياحية في جنوب أفريقيا التي أشارت إلى وجود رائحة كريهة بين الحيوانات".

وبين، أن "الروائح الكريهة تنتج عن تراكم الفضلات والأمونيا، بسبب نقل الحيوانات لمسافات طويلة، وهو أمر طبيعي"، مشيراً إلى أنه "بعد وصول الشحنة إلى العراق، سيتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وهي حجر الحيوانات وفحصها بالكامل، وبعد التأكد من سلامتها تدخل البلاد".

ولفت إلى أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اتخذ قرار استيراد الحيوانات لردع جشع التجار الذي تسبب بارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وخاصة نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك"، مبيناً أن "هذا القرار هو أحد الإجراءات لخفض أسعار اللحوم في الأسواق المحلية".

ووجّه وزير الزراعة عباس جبر المالكي، في وقت سابق، بفتح استيراد الأبقار والأغنام لغرض الذبح والتربية.