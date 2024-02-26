السيد الحكيم للسفيرة الأمريكية: ندين محاولات زعزعة الاستقرار من خلال اللجوء لاستخدام السلاح

2024-02-26 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد من خلال تشكيل الحكومات المحلية، فيما أدان محاولات زعزعة الاستقرار من خلال اللجوء لاستخدام السلاح.

وقال السيد الحكيم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانيسكي، ورحبنا باستئناف الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية الخاصة بمناقشة إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقة الثنائية، كما أكدنا ضرورة التزام الجدية أثناء التفاوض"، مجدداً الدعم لـ"حكومة السوداني في إدارة المفاوضات ضمن أعمال اللجنة العسكرية العليا، وأكدنا أيضا أن الحرب على غزة ظالمة ودعونا لإيقافها بأسرع وقت، وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن "الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية من خلال تشكيل الحكومات المحلية"، معرباً عن أمله "بنجاح المحافظين في مهامهم وتقديم الخدمات".

وأعرب عن إدانته "لمحاولات زعزعة الاستقرار من خلال اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح"، مبدياً دعمه "للأجهزة الأمنية بأن تقوم بواجباتها في ملاحقة مسببي هذه الأعمال الإجرامية المرفوضة".